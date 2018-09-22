أدانت مصر، في بيان رسمي صادر عن وزارة خارجيتها، حادث الأهواز الإرهابي، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنيها سرعة الشفاء للمصابين.

وكتبت وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "اتساقا مع مواقفها الراسخة والدائمة بإدانة كافة أشكال العمليات الإرهابية وصورها، أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 22 الجاري الهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأهواز بإيران وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عنه، مما أسفر عن وفاة نحو 29 شخصا، وإصابة أكثر من 50 آخرين"

وأضافت: "وأعرب البيان عن خالص تعازي مصر لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومجددا مطالبة مصر بضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع دعمها".