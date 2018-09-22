التقى اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، بمجموعة من الجالية المصرية بدولة إستراليا تضم 16 شاب وفتاة وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الشباب والرياضة لربط الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر والوقوف على حجم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية ، بجانب الدعوة إلى التصدى للشائعات والأفكار المغلوطة وما تواجهه مصر من تحديات على رأسها محاربة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى إقامة تنمية حقيقية ، وأيضاً ضمن خطة المحافظة للترويج والتسويق السياحى حيث يرافق الوفد الشبابى دعاء قدرى والدكتور إبراهيم جمعة منسقين الرحلة من الوزراتين .

وخلال اللقاء نقل اللواء سعيد حجازى تحيات محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم وترحيبه بشباب الجالية المصرية فى إستراليا بزيارة لعاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية وأشاد نائب محافظ أسوان بهذه المبادرة الرائدة لوزاتى الهجرة والشباب والرياضة والتى تستهدف تعزيز التواصل بين وطنهم الأم مصر وأبنائها المغتربين و زيادة روابط الولاء والإنتماء لدى الشباب المصرى فى الخارج ، علاوة على تعريفهم بحضارة وتاريخ بلدهم ، مؤكداً على أن مصر خلال المرحلة الراهنة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعيش فترة من أكثر فترات التغيير والنمو والنماء نحو الأفضل والمستقبل المشرق والمبشرة للخير للجيل الحالى والأجيال القادمة فى كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وأيضاً فى أسلوب التعامل مع الشباب والمرأة وذوى الإحتياجات الخاصة وإعطاء دور أوسع لهم .. وأوضح سعيد حجازى بأن أسوان واحة للأمن والآمان ولذا تعتبر من أهم المقاصد السياحية العالمية وأيضاً الجاذبة للإستثمار نظراً لتنوع المنتج السياحى بها ، بجانب تعدد مصادر الثروة السمكية والتعدينية والمحجرية والطاقة حيث تشهد حالياً العديد من المشروعات العملاقة مثل تنفيذ أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان ، علاوة على مشروع مصنع كيما 2 ، فضلاً عن تطوير قطاع البنية الأساسية من محطات وشبكات ، فيما أعرب الوفد الشبابى المصرى بإستراليا عن سعادتهم بزيارة المعالم السياحية و الأثرية المختلفة بأسوان والتى تتميز بطبيعتها الساحرة ومعابدها ومتاحفها المتنوعة الحضارات وهو الذى يتوازى ما تم من إنجازات من خلال المشاريع التنموية ، بالإضافة إلى حسن إستقبال أهلها الذين يتفردون بالطيبة والبشاشة فى الترحيب بزائريهم .. وفى نهاية اللقاء أهدى نائب محافظ أسوان الوفد الشبابى المصرى بإستراليا ميداليات تذكارية تعبيراً عن ترحيب المحافظة بهم ، والجدير بالذكر بأن الجولة السياحية للوفد الشبابى شملت زيارة السد العالى ورمز الصداقة ، ومعابد فيله والحديقة النباتية وقرية غرب سهيل النوبية ، علاوة على مركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب .