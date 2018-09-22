مدير موقع "هن" عن واقعة عرض طفل للبيع: خضت المغامرة وفق المسار الصحيح

قالت هدى رشوان، مدير تحرير موقع "هن" بجريدة الوطن، إن موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولت منشورا لسيدة تعرض طفلا لم يولد بعد للبيع؛ فقررت خوض المغامرة والتواصل مع الأم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "دي إم سي"، أنها طلبت من الزميلة آية أشرف المحررة بقسم "هن" بالوطن التواصل مع صاحبة الحساب، فقالت لها السيدة: "أنا عايزة أبيعه عشان عندي ولاد تانيين، ومش عايزة الطفل دا، وجوزي مش عايزه".

وتابعت أن الزميل أحمد العميد المحرر بقسم التحقيقات تواصل مع الزوج وسأله عن كيفية التبني وماذا سيفعل للحصول على الطفل فأخبره أن "المواضيع دي سهلة وإحنا هنخلص ومتقلقوش".

وأشارت إلى أن الشك انتابها وظنت أن الأمر يأتي في إطار عملية نصب، "قلبهم جامد جدا ووقفنا الموضوع أما وصل لنقطة الفلوس، وكانوا طالبين 20 ألف جنيه".

وأوضحت أنها قررت التحرك في المسار الصحيح و"بلغنا عن طريق خط نجدة الطفل وعملنا بلاغ باسم الزميلة آية أشرف"، مضيفة أن "الدكتورة عزة العشماوي مدير عام المجلس القومي للطفولة والأمومة كلمتني وأخبرتني أن النائب العام يتابع الموضوع، وتحركوا، والنهاردا بالفعل تم القبض على الأب والأم".