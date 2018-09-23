وصل قبل قليل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يرافقه وزراء البيئة والتربية والتعليم والتعليم العالى والتنمية والمحلية والصخة إلى محافظة أسيوط وذلك لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إن رئيس الوزراء سيتفقد مشروع إنشاء مدينة ناصر التي تقام على مساحة مساحة 6006 أفدنة أعلى الهضبة الغربية، والتي أطلق عليها هذا الاسم تخليدا لذكرى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ابن محافظة أسيوط.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضا تفقد رئيس الوزراء لعدد من المشروعات منها مشروع الصرف الصحي بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط، والذي يخدم منازل الأسر الأولى بالرعاية والتى يقطنها ما يقرب من 10 آلاف نسمة، وأيضا عمارات الإسكان الإجتماعي، و أكاديمية السادات ومدرسة المتفوقين والفندق الملحق بها كما يتفقد رئيس الوزراء مشروع الـ140 عمارة من عمارات الإسكان الاجتماعي الجارى العمل بها حاليا.