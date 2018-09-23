تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والري والوحدات المحلية لمجالس المدن والقرى، من إزالة 71 حالة تعدي على الأراضي الزراعية.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بتنفيذ حملة أمنية مكبرة، برئاسة نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، ومساعد المدير لقطاع الجنوب، ومساعد المدير لفرقة الشرق، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمباني بدون ترخيص.

وأسفرت عن تنفيذ 71 قرارًا إداريًا، ففي مركز شرطة طهطا، تم إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وبمركز شرطة العسيرات، تم تنفيذ إزالة لـ8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وفي ساقلته تم تنفيذ إزالة لـ11 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وبأخميم تم تنفيذ إزالة لـ 4 حالات تعدي على الأراضي، وبجرجا تم تنفيذ إزالة لـ40 حالة مباني بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارِ العرض على النيابة العامة.