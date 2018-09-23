قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن قوائم انتظار العلاج على نفقة الدولة، التي سجلت قبل 6 يوليو 2018، والتي كانت الوزارة معنية بالقضاء عليها خلال 6 أشهر، تم الانتهاء منها خلال شهرين وأسبوع، وقوائم الانتظار الحالية نستجيب لها أولا بأول.

وأضافت زايد، خلال حوار ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه تم الانتهاء من حوالي 22 ألف حالة على قوائم انتظار من أصل 40 ألف حالة مسجلين، وجار منع ظهور أي قوائم أخرى، وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت أن وزارة الصحة مشاركة بشكل أساسي في زيارة الرئيس السيسي إلى نيويورك، في شيئين، الأولى في الجمعية للأمم المتحدة، وسيتم عرض تجربة مصر في في الأمراض غير السارية في جلسة عليا يحضرها رؤساء الدول، لأن هذه التجربة في مصر تجربة دولية والعالم كله يريد أن يعرف تفاصيلها.

والمشاركة الثانية، هو حديث مصر نيابة عن مجموعة الـ"77 + الصين" عن التجربة في علاج السل، لافتة إلى أن مصر نزلت بالنسب لهذا المرض لنسبة مقبولة عالمية، موضحة أنه خلال حديث مصر بالأمم المتحدة ستضاء أهم معالم دول العالم باللون الأحمر، كما ستضاء الأهرامات وأبو الهول باللون الأحمر.