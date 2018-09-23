صرح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، بأنه يبدأ بعد غد الثلاثاء 25/9/2018، شراء كراسة الشروط، لـ138 قطعة أرض إسكان مختلط، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 500 و7544 م2، فى 8 مدن جديدة، وهي (القاهرة الجديدة – العاشر من رمضان – العبور – 15 مايو – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – الشروق)، لإقامة الأنشطة التالية (سكني إداري – سكني تجاري إداري – سكني تجاري – سكني تجاري إداري ترفيهي).

وأوضح السباعي، في بيان اليوم، أن الراغب (فرد – شركات قائمة) في الحجز يتقدم لشراء كراسة الشروط، من مقر جهاز المدينة التي يرغب في الحجز بها، مضيفا: يتقدم الراغب (فرد – شركات قائمة) بطلب الحجز متضمنا نسبة سداد مقدم الثمن (لا تقل عن 25% من ثمن الأرض)، وفقا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، التي ستتوافر بجهاز المدينة المطروح بها الأراضي فقط.

وأشار إلى تخصيص الأرض للفرد/للشركة مقدمة طلب الحجز المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن (لا تقل عن 25% من إجمالي ثمن الأرض)، وفي حالة تساوي أعلى نسبة سداد مقدم الثمن تجرى قرعة بينهم، موضحا أن سداد باقي قيمة الأرض كالتالي: (استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بطلب الحجز إضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مصاريف مجلس الأمناء) خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إخطاره بالموافقة على الحجز، وسداد باقي الثمن في حالة التقسيط للباقي على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات.

وتابع: تلتزم الشركة/الفرد المخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ولا يُسمح بتعديل المواصفات، موضحا أن الطرح يجري طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 وأحكام اللائحة العقارية، مشيرا إلى تقديم العروض يبدأ الأحد 21/10/2018 وحتى الأربعاء 31/10/2018 بمقر جهاز المدينة المختص.

وأشار إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المطروحة متاحة على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg)، على أن يجري مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز المختص، للاستفسارات.​