قال الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم، إنه يجب على الطلاب الالتزام بالحضور، والجد والاجتهاد من أول يوم دراسي حتى "يكونوا متفوقين".

وأضاف حمادي، خلال كلمته لطلاب معهد بنين سموحة النموذجي، أن الطالب المتفوق يفخر به كل من حوله، وأن الدولة تبني وتتقدم بالعلم والعلماء، وتابع: "ديننا الحنيف يدعونا إلى التعلم والإخلاص في العمل واتقانه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملًا".

وأكد على وسطية الدين، وأن الفلاح والنجاح في اتباع سنة النبي والتمسك بكتاب الله.

وتوجه حمادي، خلال جولته إلى معهد سموحة النموذجي الابتدائي، حيث تابع الطلاب ورحب بطلاب الصف الأول، وهنأ الجميع بالعام الدراسي الجديد، واطمأن على نظافة المعهد، وتفعيل دور الأمن، وتفقد معمل الحاسب الآلي.

فيما شدد على تسليم الكتب الدراسية للطلاب من أول يوم دراسي، مؤكدا على الجد وبذل قصارى الجهد والتزام الصدق والأمانة في العمل، منوها أن الأمم تتقدم بالعلم، وأن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى "اقرأ".