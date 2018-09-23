يستضيف الإعلامي أحمد فايق، يوشي تاكاهشي، صاحب الشخصية الكارتونية الشهيرة "كابتن ماجد"، وذلك خلال حلقة الخميس المقبل، من برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُبث عبر قناة "دي إم سي"، في الساعة السابعة مساءً.

ويتحدث "تاكاهشي" في أول لقاء له عبر قناة مصرية، عن كواليس صناعة شخصية "ماجد"، وكيف استطاع أن يصنع من تلك الشخصية، حالة أسطورية وتكون بمثابة بطل كبير لعدد كبير من الشباب حول العالم، كما يتطرق الحديث عن اللاعب محمد صلاح.

برنامج "مصر تستطيع" يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر قناة "دي إم سي"، يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع في الساعة السابعة مساءً.