ولادة طفل "حامل" في شقيقه التوأم بأسيوط

في حالة نادرة أذهلت الأطباء بمحافظة أسيوط، خرج مولود من بطن أمه في ولادة قيصرية بمستشفى صدفا المركزي، إلى الحياة "حاملا" في شقيقه التوأم غير المكتمل.

وقال مصدر بالمستشفى، إنه تم استقبال سيدة تبلغ من العمر 32 عامًا، مقيمة بمركز صدفا، وكانت حاملًا بالشهر التاسع، وفي حالة وضع.

وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم، إجراء عملية ولادة قيصرية لها، وفور الولادة لاحظ الطبيب الذي أجرى عملية الولادة وجود انتفاخ غير طبيعي ببطن المولود، وتم عمل سونار على بطن الطفل، وأشعة رباعية الأبعاد، وتم رصد جنين آخر "أنثى" وبه نبض داخل بطن المولود، وستخضع خلال الأيام القليلة المقبلة، لعملية جراحية لاستخراج الطفل من بطن شقيقه.

وأشار إلى أن الطفل أطلقوا عليه اسم وعد حسن عادل، لافتا إلى أن والده فور علمه لم يتعجب من قدرة الخالق، موضحًا أن أحد الأطباء بمستشفى أسيوط الجامعي، طلب تبني الحالة، وإجراء عملية استخرج الجنين من الطفل بشرط إقامته بحضانة داخل المستشفى.

وأفاد مصدر طبي لـ"الوطن"، بأن وجود جنين داخل آخر، حالة نادرة، وتعد هذه هي الحالة الثالثة فقط على مستوى العالم.