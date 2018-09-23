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سقوط فتاة من الطابق الثالث بحي الزهراء بمدينة طور سيناء

سقوط فتاة من الطابق الثالث بحي الزهراء بمدينة طور سيناء

بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في قتل رئيس دير الأنبا أبو مقار

بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في قتل رئيس دير الأنبا أبو مقار

2232 مدرسة تستقبل 980 ألف طالب في أول يوم دراسي بالمنوفية

2232 مدرسة تستقبل 980 ألف طالب في أول يوم دراسي بالمنوفية

رئيس الإدارة المركزية للموهوبين تتابع سير أول يوم دراسة من الدقهلية

رئيس الإدارة المركزية للموهوبين تتابع سير أول يوم دراسة من الدقهلية

لماذا لم تنل هند علام شهرة شقيقيها هدى سلطان ومحمد فوزي؟

لماذا لم تنل هند علام شهرة شقيقيها هدى سلطان ومحمد فوزي؟

"أمن الجيزة": ضبط 8 هاربين و6 "متسولين" في حملات بالمنطقة الأثرية

"أمن الجيزة": ضبط 8 هاربين و6 "متسولين" في حملات بالمنطقة الأثرية

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