شنت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم، حملة تموينية موسعة لإحكام السيطرة علي الأسواق وأسعار السلع الغذائية وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري والمنشآت بدون ترخيص.

ونجحت الحملة في ضبط 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار في المحلات العامة، بالإضافة إلى ضبط 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 4 قضايا إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص، وضبط 6 مخالفات مخابز، وسحب 8 عينات "دقيق بلدي - قمح - رده ناعمة " لتحليلها بمعامل وزارة التموين ، وضبط 9 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

على الفور تم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة.