ضبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي "راكبة" أثناء سفرها على طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى مدينة جدة، حيث اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الأجسام في الراكبة.

وبتفتيش الراكبة ذاتيا بمعرفة إحدى الشرطيات، عثر بين طيات ملابسها الداخلية التي ترتديها على قطعة من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 136 جرامًا تقريبا.

وعلى الفور، أمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها و ضبط مرتكبيها.