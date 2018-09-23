تصدرت البورصة المصرية معدل التوزيعات السنوية لأسواق المال العربية، طبقاً لأسعار يوم الخميس الماضي، بنسبة 8.39%، تليها بورصة البحرين بنسبة 5.72%، ثم بورصة الإمارات بنسبة 4.95%، ثم الأردن 4.90%، ثم المغرب 4.40%، ثم السعودية بنسبة 3.47%، ثم الكويت بنسبة 3.43%، ثم الأسواق الناشئة بنسبة 3.39% وأخيراً تونس بنسبة 3.22%.

ووفقا لبيان البورصة، توزع مضاعف الربحية للشركات الرابحة بالسوق الرئيسي، بين 40% للشركات تقع في فئة مضاعف أكثر من 5 مرات وأقل من 10 مرات، و14% للشركات تقع فى فئة مضاعف أكثر من 10 مرات وأقل 10 من 15 مرة، و9% لكلا من الشركات تقع فى فئة مضاعف أكثر من 15 مرة وأقل من 20 مرة، والشركات في فئة مضاعف أكثر من 20 مرة وأثل من 50 مرة، و8% تقع فى فئة من 50 مرة إلى 100 مرة.