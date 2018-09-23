فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستشفى المبره بمدينة الزقازيق للتأكد من تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على المستشفى .

تجول المحافظ داخل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى مشدداً على ضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية بالوحدة ومراجعتها بإستمرار وقال لن أسمح بأي تقصير أو إهمال في العمل و إحالة كافة وقائع الإهمال للنيابة العامة حفاظاً على صحة وأرواح المواطنين .

والتقى المحافظ بالمرضى وذويهم واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة مشدداً على إنتظام جدول أطباء الجامعة بالعيادات الخارجية بالمستشفى والإهتمام بأعمال النظافة وحسن معاملة المرضى

كما قام المحافظ بزيارة منطقة التأمين الصحي مشدداً على حسن إستقبال المواطنين وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم بسهولة ويسر مراعاة لكبر سنهم وظروفهم الصحية

وتجول المحافظ داخل حجرات التأمين الصحي للإطمئنان على توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وقام بنفسه بالإطلاع على تواريخ صلاحية الأدوية والمستلزمات داخل الأماكن المخصصة لها وقال أن الدولة تولي إهتماماً بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة القادمة لتطوير المنظومة الصحية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطن وللقضاء على قوائم الإنتظار لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية .

شارك الجولة لواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ .