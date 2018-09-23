تجمهر تلاميذ مدرسة دويدار الابتدائية بإدارة المحمودية التعليمية بمحافظة البحيرة، اليوم، بالقرب من المدرسة التي تمت إزالتها منذ 6 سنوات، بغرض إعادة بنائها، لكن لم يتم أي شيء بشأنها، مطالبين بسرعة البدء في عملية إعادة البناء، حتى يتمكنوا من العودة إليها مرة أخرى وتلقى تعليمهم بها.

وردد التلاميذ هتافات غاضبة ضد الأبنية التعليمية، منها "عاوزين مدرستنا، عاوزين نرجع مدرستنا"، ومن جانبه قال أحمد دويدار، موظف وأحد أولياء الأمور، إنه تم تنفيذ قرار بهدم وإزالة المدرسة، منذ 6 سنوات، لتنفيذ عملية إحلال وتجديد للمدرسة، لكن شيئا لم يتم حتى الآن، مشيرا الى معاناة التلاميذ المستمرة بسبب نقلهم إلى مدارس بعيدة عن محال إقامتهم، مطالبا بسرعة البدء في إعادة بناء المدرسة.