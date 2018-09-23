واصل قطاع الأحوال المدنية تفعيل دور السجلات المدنية المخصصة لاستخراج الوقائع الثبوتية الخاصة بالمصريين بالخارج.

ويولي قطاع الأحوال المدنية بقيادة اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية للقطاع، اهتماما لتيسير استخراج الأوراق الثبوتية وتجديدها للمصريين المقيمين بالخارج، حيث يوفر القطاع خمسة مقرات "سجلات" للمواطنين المقيمين بالخارج، بالمركز النموذجي للوثائق المميكنة بالعباسية، وبمحافظات "الغربية، الإسماعيلية، الإسكندرية، أسيوط".

وتؤدي تلك المواقع عددًا من المهام أبرزها، "إثبات كافة الوقائع الثبوتية الخاصة بالمصريين بالخارج (ميلاد، وفاة، زواج، طلاق) وإدخالها على الحاسب الآلى تمهيداً لإصدار وثائق ثبوتية مميكنة حيث يتطلب على راغبى إثبات تلك الإجراءات تقديم الوثيقة الدالة على الواقعة الثبوتية التي تمت خارج البلاد موثقة من السفارة المصرية بالخارج أو اعتمادها من مكاتب تصديقات وزارة الخارجية المتواجدة بالبلاد وتلقي الخطابات الواردة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية سواء بالتبعية للأم المصرية أو الزواج من مصري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء رقم قومى لمكتسبي الجنسية، وكذا الخطابات الخاصة بفقد الجنسية وردها وإسقاطها".

بالإضافة إلى استقبال الطلبات الواردة من السفارات المصرية بالخارج عن طريق وزارة الخارجية، لإثبات كل الوقائع الثبوتية، التي تحدث للمصريين بالخارج ويتقدمون بها لسفاراتنا بالخارج، لإثباتها واستخراج وثائق مميكنة، كما تضطلع السجلات بالمحافظات بذات الإجراءات عدا إجراءات اكتساب الجنسية، حيث يتم توجيههم لسجل مدني المواطنين بالخارج بالعباسية، لتقديم المستندات اللازمة تمهيدا لإنشاء رقم قومي لهم.