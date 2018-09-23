أكد الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، ضرورة الاستمرار في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى داخل المستشفى الجامعي، لافتا إلى أن تقديم خدمة صحية لائقة هي حق لكل مواطن لجأ لها للعلاج.

وأعلن أبو النور خلال جولة تفقدية داخل المستشفى الجامعي، اليوم، أن المستشفى بجميع قياداته حريصين كل الحرص على تقديم أقصى رعاية صحية المرضى دون استثناء، وأن الجامعة مستمرة في تحسين وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

رافق الجولة الدكتورة إلهام مدنى مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أيمن المقدم مدير المستشفى، والدكتور محمد صالح رئيس قسم طب وجراحة العظام.

وخلال الجولة، التقى رئيس الجامعة بالمرضى وذويهم واستمع لهم وطالب بتسهيل العلاج، وتذليل مشكلة إدارية تعوق علاجهم، كما قام بزيارة قسم العظام وقسم الطوارئ، وتفقد التطورات التي تجرى بالمنشآت الجديدة والمقرر افتتاحها خلال أكتوبر المقبل.