تفاصيل لقاء وكيل البرلمان والحزب الشيوعي الصيني

استقبل السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بمكتبه اليوم، نائب رئيس دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى مصر.

حضر اللقاء النواب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ونجوى خلف ومحمود الخشن.

فى بداية اللقاء رحب الشريف، بالوفد الصيني بالقاهرة، مشيدًا بعلاقات الصداقة القوية التي تربط البلدين، ويعكسها توافق الرؤى تجاه القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما أشاد بالعلاقات التاريخية بين مصر والصين وتطورها حتى وصلت إلى مرحلة "الشراكة الاستراتيجية الشاملة "، على نحو ما عكسته الزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين.

وعلى صعيد التعاون البرلماني، أشاد الشريف بالتعاون البناء والمثمر بين مجلس النواب المصري والبرلمان الصيني، وحرص الجانبين على دفع التعاون بما يخدم مصالح الشعبين.

ووجه الشريف، الشكر للأصدقاء في الصين على زيارتهم المتعددة إلى مصر، والتي تعكس جهودهم الدؤوبة من أجل العمل على ترسيخ العلاقات المصرية الصينية على المستويات كافة، خصوصًا العلاقات البرلمانية.

وأعرب وكيل أول المجلس عن تطلع مصر إلى تطوير أوجه التعاون مع جمهورية الصين الشعبية كافة وتكثيف التنسيق على المستوى البرلماني بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد حرص مصر على زيادة الاستثمارات الصينية، ودعوة المستثمرين الصينيين لتركيز استثماراتهم الجديدة في المجالات الاستراتيجية، خصوصًا بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح المستثمرين الأجانب امتيازات وتسهيلات لم تكن موجودة من قبل.

وأعرب الوفد الصيني عن سعادته باللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وخلال المباحثات، قدم نائب رئيس دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، نبذة مختصرة عن الحزب الشيوعي الصيني ودوره في الحياة السياسية والبرلمانية بالصين.

وأكد نائب رئيس دائرة التنظيم المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حرص الصين على تطوير العلاقات مع مصر في كافة المجالات، والدفع بالاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية باعتبار مصر قوة إقليمية وشريك استراتيجي هام للصين.

وأشار الوفد الصيني إلى أن مثل هذه اللقاءات البرلمانية المتواصلة يكون لها أثر كبير في توثيق العلاقات بين البلدين، وتطويرها، فضلاً عن التنسيق المتبادل تجاه العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأشاد وو يو ليانج (نائب رئيس دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني) بالعلاقات المصرية الصينية ووجه دعوة لوكيل المجلس لزيارة الصين (كضيف شرف) لحضور مؤتمر الحوار في نوفمبر القادم.