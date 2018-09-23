شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، صباح اليوم تحية العلم داخل الحرم الجامعي في ساحة النصب التذكاري المواجهة لمبنى إدارة الجامعة الرئيسي بمدينة بنى سويف، وكذلك فى مجمع التعليم الصناعي وأرض الثلاثمائة فدان شرق النيل .

وبدأت مراسم تحية العلم بتشغيل الأغاني الوطنية، واستلم طلاب الجوالة العلم من الدكتور منصور حسن وقاموا برفعه على الساري ثم عزف السلام الجمهوري وتحية العلم بحضور الطلاب والسادة النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس.

وبدأ رئيس الجامعة كلمته خلال مراسم تحية العلم بتهنئة الطلاب الجدد والقدامي وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد، متمنياً أن تتحقق فى العام الجديد أهداف العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية بروح معنوية مرتفعة.

وأوصى الدكتور منصور حسن أبنائه من الطلاب بالجد والاجتهاد فى دراستهم والحرص على تنمية مهاراتهم والاستثمار الأمثل لمواهبهم فى شتى المجالات الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية باعتبارها عنصرًا مهمًا فى العملية التعليمية، والجامعة تشكل وجدان الشباب المصري وقوة البلاد.