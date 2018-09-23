بالصور| رئيس جامعة حلوان يلتقط الصور مع الطلاب: "مكتبي مفتح للجميع"

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، اليوم، إنه حريص على الحوار مع الطلاب والاستماع إلى اقتراحاتهم وطلباتهم من أجل الانتظام فى الدراسة، وأن مكتبه مفتوح لخدمة الجميع وتذليل العقبات كافة ولن يغلق بابه أمامهم أبدًا، بحسب قوله.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها "نجم" للحرم الجامعي بعين حلوان في كليات "الخدمة الاجتماعية، الآداب، التجارة وإدراة الأعمال" بهدف الاطمئنان على سير الدراسة بكليات الجامعة ومتابعة سير العملية التعليمية وفقًا للجداول المعلنة، كما تفقد الإصلاحات التطويرية بالجامعة ومنطقة المظلات.

وأكد نجم أن الجامعة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم الخدمات للطلاب وتشجيعهم على الإبداع والتفوق والابتكار من خلال الأنشطة التي تدعمها الجامعة.