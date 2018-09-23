يتوجه صباح غد الإثنين الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني، إلى أيرلندا، في زيارة رسمية بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب الأيرلندي.

تأتي هذه الزيارة في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأيرلندية من تطور على المستويين الحكومي والبرلماني، والرغبة فى العمل على المزيد من التطور لتلك العلاقات ولا سيما على المستوى البرلمانى ودعم العلاقات بين مجلسى النواب فى البلدين.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاء رئيس المجلس والوفد المرافق له، مع عدد من المسئولين فى أيرلندا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.