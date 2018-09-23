أنهت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر جميع الاستعدادات لاستقبال طلاب مختلف المراحل التعليمية فى العام الدراسى الجديد، بتنفيذ عمليات صيانة شاملة وتوسعات بعدد كبير من المدارس سواء بترميم الجدران أو الفصول وإصلاح المقاعد أو استبدالها، بالإضافة إلى تغيير كامل لدورات المياه مع البدء فى تنفيذ تعليمات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بزراعة شجرة مثمرة لكل فصل ويكتب عليها اسم الفصل بحيث يكون عدد الأشجار مساوياً لعدد الفصول فى كل مدرسة مع زراعة مساحة من فناء المدارس لزيادة الرقعة الخضراء فى المدارس إلى جانب دخول مدارس جديدة للخدمة منها 3 مدارس بالقصير وسفاجا ومرسى علم.

محافظة البحر الأحمر عانت لعدة سنوات من عجز المدرسين فى عدة تخصصات خاصة الرياضيات والكيمياء، وتركز العجز فى مدن رأس غارب والغردقة وحلايب وشلاتين، حتى تم تعيين 350 مدرساً فى تخصصات مختلفة العام الماضى لسد العجز فى مختلف مدن المحافظة وتم توزيع المعينين على جميع المناطق.

وقالت نورا فاضل، وكيل وزارة التعليم بالبحر الأحمر، إنه تم الإعلان عن مسابقة خلال العام الماضى تضمنت تعيين 350 معلماً فى جميع التخصصات تم توزيعهم على مدن المحافظة لسد العجز فى المدارس وكانت الأولوية لحلايب وشلاتين فى توزيع المعلمين لمواجهة العجز فى جميع المراحل التعليمية، موضحة أن المعلمين المعينين وقعوا على إقرار بالاستمرار فى أماكنهم لمدة 5 سنوات متواصلة لسد العجز فى جميع التخصصات. وأضافت «فاضل» أن عجز المدرسين كان يوجد دائماً فى الغردقة ورأس غارب بمواد الرياضيات واللغة العربية وتم اختيار المواد التى تعانى من عجز فى المدرسين بعناية وتوزيع مدرسين بشكل كافٍ على جميع المناطق التى تعانى من العجز، وتابعت أن المديرية وضعت خطة بديلة لسد العجز فى هذه المواد من خلال تخفيض عدد حصص اللغة العربية من 11 حصة للفصل الواحد فى الأسبوع إلى 9 حصص فقط بعد تضمين الخط والقراءة والتعبير فى حصة واحدة. وأكدت وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أنه يتم الاعتماد على مدرسين من خارج التخصصات فى رياض الأطفال فقط من خلال الكتاب الدورى رقم 17 بالتحويل من مادة إلى مادة فى مرحلة رياض الأطفال منها تحويل الأخصائيين الاجتماعيين لمعلم رياض أطفال لسد عجز معلمى هذه المرحلة.