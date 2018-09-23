4 إدارات تعليمية بسوهاج تعانى من عجز صارخ فى المعلمين منذ عدة سنوات، دون أن يتمكن المسئولون فى المحافظة والمديرية من الوصول إلى حلول لتلك المشكلة، ما أثر بشكل كبير على مستوى تحصيل الطلاب فى المدارس نظراً للاستعانة بمدرسين لتدريس مواد ليست ضمن تخصصاتهم، كما أن هناك مدارس لا يدرس بها الطلاب مواد مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، طوال العام، على الرغم من إرسال مديرى المدارس شكاوى لمديرية التعليم لسد العجز ونادراً ما يتم الاستجابة لتلك الطلبات.

مشكلة نقص المدرسين تفاقمت فى القرى أكثر منها فى المدن، بحسب مسئولين فى التربية والتعليم، أكدوا أن سوء توزيع المدرسين عند تعيينهم السبب، حيث تكون هناك مجاملات فى عملية التوزيع، ويريد أغلب المدرسين الالتحاق بمدارس قريبة من مقار إقاماتهم، كما أن تدخل النواب وحصولهم على موافقات من المسئولين لنقل المدرسين من الأماكن النائية إلى مدارس قريبة أسهم فى تفاقم المشكلة.

مسئول بمديرية التربية والتعليم فى سوهاج، فضل عدم ذكر اسمه، أكد أن قطاع التعليم فى المحافظة تم تدميره بسبب سوء اختيار القيادات سواء فى المديرية أو الإدارات التعليمية، استجابة لتدخل نواب الشعب بشكل لم تشهده المحافظة من قبل، حيث أصبح النواب هم من يختارون مديرى الإدارات ومديرى المدارس وهم من يبعدونهم عن مناصبهم، وتلك المشكلة برزت فى عهد المحافظ السابق، بعد أن سمح للنواب بالتدخل فى كل شىء بالمحافظة. وأضاف أن هناك سوء توزيع للمدرسين ومجاملات تحدث فى نشرات التوزيع بحيث تتم مجاملة عدد كبير منهم وتوزيعهم على مدارس تكون قريبة منهم، ما أدى إلى وجود فائض فى المدرسين بمدينة سوهاج وإدارة أخميم التعليمية، ووجود عجز فى 4 إدارات جنوب المحافظة.

وأضاف المصدر أن المدرسين يتم التحاقهم بالمدارس النائية، وبعد عام واحد يحصل المدرس على موافقة من المحافظ أو وزير التعليم بالنقل إلى مدرسة أخرى، وجميع طلبات النقل تكون بواسطة نواب البرلمان، مؤكداً أن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الإقليم الجديد، يحاول جاهداً علاج الأخطاء السابقة وإعادة توزيع المدرسين من جديد.

وقال الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المديرية أنهت استعداداتها بالتعاون مع أجهزة المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد بحصر جميع التجهيزات المطلوبة بالمدارس وتوفيرها، حيث تم تزويد قاعات رياض الأطفال بجميع الإدارات التعليمية بعدد 2500 مقعد و960 «ديسك»، وفرش القاعات بما يناسب نظام التعليم الجديد بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، كما تم تدريب المعلمين والمعلمات على نظام التعليم الجديد.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، أنه أصدر قراراً بحظر نقل طلاب المدارس الثانوية بالمحافظة إلى مدارس عبدالحميد رضوان الثانوية ومدرسة محمد عبدالحميد بإدارة دار السلام التعليمية ومدرسة محمود صقر بإدارة جهينة، المعروفة إعلامياً بـ«مدارس الغش الجماعى» خلال السنوات السابقة، موضحاً أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تمكنت من سد العجز فى أعداد المدرسين من خلال تخصيص معلمة واحدة بكل قاعة من قاعات رياض الأطفال بدلاً من معلمتين، وصدور نشرات الندب الكلى للمعلمين بين الإدارات التعليمية المختلفة والمدارس.