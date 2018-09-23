استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامته بنيويورك الشيخ عبدالله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والإمارات، مشيدًا بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومؤكدًا حرص مصر على مواصلة العمل على تطويرها في شتى المجالات.

كما أشار الرئيس إلى أن ما تشهده الدول العربية والمنطقة بشكل عام من أحداث وتطورات غير مسبوقة يدفع بضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية وزعزعة استقرارها.

وأضاف راضي، أن الشيخ عبدالله بن زايد أشاد خلال اللقاء بالعلاقات القوية التي تربط بلاده مع مصر، وما يجمعهما من مصير واحد وأواصر أخوة ومودة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز أطر التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأعرب وزير خارجية الإمارات، عن حرص بلاده على استمرار مستوى التنسيق والتشاور المكثف القائم مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية التكاتف العربي والوقوف صفًا واحدًا في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى بحث القضايا والملفات العربية والإقليمية والموضوعات المطروحة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ خصوصًا ما يتعلق بالأزمات القائمة بالمنطقة.