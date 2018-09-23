نظمت كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور حسن الباتع، عميد الكلية، اليوم، حفلاً لاستقبال الطلاب الجدد، وذلك بحضور الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، والدكتور أسامة العجمي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وخلال الحفل، جرى تعريف الطلاب الجدد بالجامعة وكلياتها وبرامجها والأنشطة الطلابية المختلفة، بحضور عدد كبير من طلاب الكلية الجدد، حيث استعرض وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، المقومات الموجودة داخل الكلية والمستشفى الجامعي الذي سيتلقى الطلاب فيها تدريبهم من العام الأول، مؤكدًا تطبيق النظام التكاملي الذي يسمح بتدريب الطلاب والتعرف مقومات المهنة والمحاكاة منذ العام الأول لالتحاقهم بكلية الطب.

وقال عميد كلية الطب، إن الكلية بدأت عملاقة منذ نشأتها، بتوفيق من الله و دعم متواصل من رئيس الجامعة، موضحًا أن قيادة الجامعة لن تتدخر جهدًا في إنشاء هذه الكلية والمستشفى الجامعي، داعيًا الطلاب بأن يرفعوا رؤوسهم ويفتخروا بجامعتهم حيث أثبتت وجودها بقوة بين جامعات العالم، وأن يتركوا مرحلة الحفظ والتلقين، ويتجهوا إلى الفهم والإبداع، فضلا على ضرورة تحملهم المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

ورحب رئيس جامعة كفر الشيخ، بالطلاب الجدد، مؤكدا أن الجامعة أصبحت من أهم الجامعات المصرية الآن بما تملكه من مقومات تعليمية وبنية تحتية قوية وهيئة تدريس متميزة، موضحًا أن الكلية تتميز بالإمكانيات الكثيرة والمقومات المتعددة أكاديميا وإكلينيكيا مما جعلتها ضمن أفضل كليات الطب التي تقدم خدمة تعليمية في مصر، من خلال المستوى المتقدم الذي ظهر علية الطلاب خلال الاختبار.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الطالب شريك في العملية التعليمية، ولا ينبغي عليه اللجوء للطريق الخاطئ مثل الدروس الخصوصية، موضحا أن هذا النهج بداية الفشل لأي طالب، داعيًا الطلاب لأن يكونوا خير ممثل للجامعة من خلال تحصيله للعلوم والتفوق الدراسي، وإثبات الانتماء للجامعة من خلال المشاركات المستمرة في الأنشطة والفعاليات هادفة التي تكسب الطالب خبرات مختلفة.