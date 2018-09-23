استشهاد فلسطيني وإصابة 14 آخرين في قصف لجيش الاحتلال شمالي غزة

استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرين برصاص الاحتلال، مساء اليوم الأحد، بعد قمع قوات الاحتلال لمظاهرات ليلية نظمتها وحدات الإرباك الليلي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في إحصائية أولية، إصابة 14 مواطنا بجراح بينهم مواطن أصيب بجراح خطيرة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن جيش الاحتلال أطلق النار على مئات الشبان الذين وصلوا الحدود على طول الحدود الشرقية.

وأشعل الشبان إطارات السيارات وأطلقوا أضواء الليزر الخضراء صوب مواقع قوات الاحتلال، كما قاموا بتشغيل مكبرات الصوت.

ونفذت طائرات الاستطلاع الإسرائيلي غارتين على مجموعات من الشبان قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد من الشباب بجروح.