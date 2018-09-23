أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، عن إلغاء تكليف مدير مدرسة "الزهراء" الابتدائية ببلقاس، وإحالة مشرف الدور والفناء ومدرس الحصة للتحقيق إثر وفاة الطالب إبراهيم محمد حسن عبد ربه بالصف الثالث الابتدائي بالمدرسة.

وذكر بيان المحافظة، أنه أثناء نزول الطلاب لقضاء فسحة اليوم حدث تدافع بينهم على سلم المدرسة والذي تسبب في سقوط الطالب، وجرى نقله على الفور للوحدة الصحية بالقرية والمجاورة لسور المدرسة إلا أنه توفى فور وصوله، وأفاد التقرير المبدئي عن حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية الذي أدى إلى وفاة الطالب وفي انتظار التقرير النهائي لسبب الوفاة.

وأوضح البيان، أنه فور علم محافظ الدقهلية، بالواقعة كلف علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالانتقال إلى المدرسة وعرض تقرير مفصل عن الواقعة.

وأكد شاروبيم، أنه لن بتسامح مع المخطئين ولابد من توقيع الجزاء العادل على كل من تسبب في الحادث بالإهمال أو التقاعس أو التقصير، مشددا على ضرورة أن يبذل الجميع كافة الجهود لحماية أبنائنا وعدم تكرار مثل هذه الحوادث أو غيرها مستقبلاً.

وقرر علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، إحالة مدير مدرسة الزهراء الابتدائية التابعة لإدارة بلقاس التعليمية ومشرف الدور ومشرف الفناء ومسؤول الأمن بالمدرسة للتحقيق في واقعة وفاة التلميذ إبراهيم حسن محمد عبد ربه، 9 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي بعد سقوطه تحت أقدام زملائه بسبب التدافع داخل المدرسة.

وقال عبدالرؤوف، لـ"الوطن"، إنه طلب تقرير فوري بالواقعة من مدير المدرسة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل المديرية بخلاف قرار النيابة العامة.

وأضاف أن التلميذ توفي بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ويتابع التحقيقات للوصول إلى حقيقة ما حدث.

وذكر ماهر السيد بركات، مدير الإدارة التعليمية ببلقاس، في تقريره لوكيل الوزارة، أنه وأثناء نزول الطالب للفسحة ونظرا لتدافع الطلاب معه على سلم المدرسة ما أدى إلى سقوطه، وتم نقله على الفور إلى الوحدة الصحية بالقرية والملاصقة لسور المدرسة إلا أنه توفي فور وصوله للوحدة الصحية وتم التنسيق مع الجهات المعنية".

وأكد أحد أهالي القرية أن والد التلميذ يعمل في محل فول وطعمية، وكان فرحان بأطفاله وذهابهم أول يوم المدرسة بزيهم الجديد، وهو لديه 3 أولاد وبنت في مراحل التعليم المختلفة، أحدهم في الصف الثالث الإعدادية وأخرى في الصف الثاني الابتدائي، بالإضافة إلى طفلة بالحضانة وطفل رضيع.

وقالت إحدى الأمهات في القرية، إن إبراهيم مات في أول يوم فرحة له بعودته للمدرسة ومشاهدة زملائه ومعلمينه من جديد، وإن الحادث وقع بسبب الإهمال، والمشرف يضرب التلميذ الذي يتأخر، والجميع يريد شراء حلوى في الفسحة، وبسبب الزحام الشديد وقع أضعف التلاميذ وهو "إبراهيم" ما تسبب في وفاته.

وأضافت أن المدرسة بها "سلمين" إلا أن إدارة المدرسة أغلقت سلما منهما في الدورين الثاني والثالث وينزل التلاميذ من سلم واحد فقط.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية يفيد ورود بلاغ من مدير مركز طب الأسرة في قرية "أحمدية أبو الفتوح" التابعة للإدارة التعليمية ببلقاس يفيد وصول التلميذ إبراهيم حسن محمد عبد ربه، 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الزهراء الابتدائية، جثة هامدة وبها كدمات وسحاجات.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن التلميذ سقط داخل المدرسة تحت أقدام زملائه، بسبب التدافع والهرج أثناء الصعود على سلم المدرسة أثناء دخول الفصول في أول اليوم الدراسي، وذلك للتسابق علي حجز مقعد في الصوف الأولي للفصل ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله لمركز طب الأسرة لإسعافه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى بلقاس المركزي لتشريحها، وبيان سبب الوفاة.