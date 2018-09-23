أعلن اللواء جمال عبد الظاهر، أمين تنظيم حزب "مستقبل وطن" بالدقهلية، اليوم، عن تنظيم قافلة مسح شامل لفيروس "سي" داخل شركة مطاحن شرق الدلتا قطاع الدقهلية وشركة مضارب الدقهلية.

وأكد عبد الظاهر أنه جرى سحب 298 عينة من العاملين، وذلك بحضور المهندس محمد شعيره، العضو المنتدب، والمهندسة أنوار أحمد أبو طالب، رئيسة قطاع مطاحن الدقهلية، وعطية عبد الباري الفقي، رئيس النقابة بالشركة ووكيل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وجميع أعضاء اللجنة النقابية والمهندس حسام الرفاعي رئيس مجلس إدارة مضارب الدقهلية وسمير الحديدي رئيس النقابة بالمضارب، وجميع أعضاء اللجنة النقابية.