قال روبرت ماكفارلين مستشار الأمن الأمريكي الأسبق، إن السياسة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي حكيمة جدًا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان على شاشة "دي إم سي"، أن على أمريكا دعم السيسي في تبني هذه السياسة، "فعلى سبيل المثال نحن لدينا مبادرة بمجلس الشيوخ لتعطيل تأجيل إجراءات المساعدات العسكرية".

وتابع أن مجلس الشيوخ يريد أن يرفع القيود المالية لتوفير ضمانت للقروض التي ستفيد مصر، لنتمكن من مساعدة رجال الأعمال والمستثمرين، ونقدم لهم الدعم وشروط أفضل في الاستثمار.