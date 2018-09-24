قالت الفنانة التونسية يسرا المسعودي، إنها تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "عمر خريستوا"، وتجسد دور فتاه تنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت يسرا، لـ"الوطن"، أن المخرج سيف يوسف، رشحها لتكون ضمن أبطال العمل، حيث تلعب شخصية مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل، وتجسد شخصية "ندى" فتاة يتعرض شقيقها للقتل على يد الجماعات الإرهابية، وتقرر الثأر له من هذه الجماعات التي أزهقت روحه، موضحة أن الدور يعد تحديًا لها لما يحمله من تفاصيل في الشخصية والتحولات التى تمر بها مع تصاعد الأحداث في الفيلم.

"عمر خريستو" بطولة أحمد فهمي وعاطف عبداللطيف، ودومينيك حوراني، وياسر الطوبجي، وريهام عزيز، ومارتينا عادل، قصة عاطف عبداللطيف، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، ومدير التصوير مايكل جورج، وإخراج سيف يوسف، وهو من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن وتدور أحداثه بين لبنان والقاهرة والإسكندرية.

يذكر أن يسرا المسعودي خاضت أولى تجاربها في السينما المصرية من خلال فيلم "كارما" مع المخرج خالد يوسف، والنجوم غادة عبدالرازق ووفاء عامر وخالد الصاوي وعمرو سعد وإيهاب فهمي وماجد المصري ومجدي كامل وزينة ودلال عبدالعزيز.

كما عبرت يسرا عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها عن مشاركتها في فيلم "كارما"، وتؤدي فيه شخصية "ضحى"، صديقة الفنانة غادة عبدالرازق التي تجسد شخصية "نهلة" داخل أحداث العمل، وتعمل في إحدى الشركات الخاصة التي يمتلكها الفنان عمرو سعد، موضحة أن العمل مع مخرج كبير بحجم خالد يوسف يعد إضافة كبيرة لها في مشوارها الفني.