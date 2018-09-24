قال روبرت ماكفارلين، مستشار الأمن الأمريكي الأسبق، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يجب أن يحاكم في محكمة العدل الدولية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان على شاشة "دي إم سي"، أن أردوغان بدأ حياته السياسية بممارسات معتدلة ولكن مؤخرا أصبح يتعامل بشكل قاسي ضد شعبه وضد الأكراد وهذا ما أفسد اقتصاده، مشيرًا إلى أن تعاونه مع الروس أضره بشكل أكبر.

وأشار ماكفارلين، أن القيادة القطرية يجب أن تدرك أضرار وسوء سياساتها وتبعاتها؛ فدعمهم للحرب الأهلية في سوريا والجماعات الراديكالية المتطرفة كان مضرًا وهدامًا.