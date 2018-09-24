ظهر العديد من المسؤولين خلال الفترة الماضية بعيدًا عن الرسميات، فخلال احتفال جامعة القاهرة ببدء العام الدراسي الجديد، ظهر الدكتور محمد عثمان الخشت، وهو يقود دراجة ببدلته الرسمية في ماراثون للسباق، حيث انطلقت الجولة من بداية الجامعة وفي محيط الجامعة بأكملها.

كما مازح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أطفال الرعاية الاجتماعية بمقر مجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال بالإسكندرية، ولعب "بينج بونج" مع أحد الأطفال بالمجمع.

واعتاد اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، النزول إلى الشارع للاستماع إلى المواطنين وحل مشاكلهم.

ويقول عمرو عزت حجاج، أمين شباب حزب التجمع، إن ما يحدث من بعض المسؤولين حاليًا، يحدث في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بشكل طبيعي، فيمكن أن يرى المواطن رئيس الحكومة مع زوجته يتسوق من السوبر ماركت، لأنه يعتبر هذا حقا من حقوقه بغض النظر عن منصبه القيادي، حيث إنه موظفًا عموميًا ويٌسأل أمام المواطنين حول أداء الحكومة.

وأضاف حجاج لـ"الوطن": "التصرفات التي يراها الشعب المصري من بعض المسؤولين تبدو غريبة، لأنه اعتاد على المسؤول الذي يرافقه موكبًا كبيرًا، لكن محافظ المنوفية الذي يستيقظ مبكرًا لتفقد أحوال المواطنين وصنع حالة من التلاحم بينه وبين المواطنين، ورئيس الجامعة الذي ينزل للطلاب في المدرجات ويتجول في كليات الجامعة ليرفع الحاجز بينه وبين الطلاب".

وتابع أمين شباب التجمع: "ما يقوم به وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أو المحافظين يعتبر مؤشرًا إيجابيًا، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الأولوية للمواطن".

وأوضح أن هناك العديد من نماذج الوزراء والمسؤولين الذين فضلوا النزول للشارع وتفقد أحوال المواطنين مثل وزير الداخلية السابق اللواء أحمد رشدي.