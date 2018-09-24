تجاهلت قناة "أون سبورت" تهديدات رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بمنع القناة من دخول ملعب فيه الزمالك إذا لم تذيع هجومه ضد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وعرضت قناة "أون سبورت" لقاءً مختصر لرئيس الزمالك يتحدث فيه عن مباراة فريقه مع المقاولون العرب، وأعلن خلاله عن أنه لن يلعب مبارياته إلا بعد انتهاء الأهلي من مبارياته المؤجلة.

كان رئيس الزمالك، هاجم رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، وهدد إدارة "أون سبورت" بأنه في حالة عدم إذاعة تصريحاته عن الخطيب سيمنع دخول كاميرات القناة لأي ملعب يضم نادي الزمالك.

وقال رئيس الزمالك :"أقسم بالله العظيم يا سيف لو حرف اتشال من كلامي اون سبورت مش هتخش تاني".

وتجاهلت "أون سبورت" تهديدات رئيس الزمالك بالفعل وأذاعة مقابلته مع كاميرا البرنامج بعد حذف هجومه على رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب.