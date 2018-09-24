بعد طول انتظار، اقترب موعد طرح البوم الميجا ستار عمرو دياب، كل حياتي، والذي كان من المقرر أن يطرح في اغسطس الماضي وتأجل لاكثر من مرة.

تنشر "الوطن" في التقرير 5 معلومات جديدة تنشر عن البوم الهضبة الجديد.

- سلم عمرو دياب أغاني الألبوم كافة إلى أحدى شركات الاتصالات المصرية لكي يتم طرح اغنياته لعملاء الشركة نهاية أكتوبر الجاري على أن يطرح عبر موقع ايتونز والأسواق خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

- أغنية اسم الألبوم "كل حياتي" هي عبارة عن كلمات ملحنة تم العمل عليها منذ عامين من الملحن محمد رحيم

- أغنية الهيتس الخاصة بالألبوم والتي يتعاون فيها دياب مع الدي جي العالمي مارشيملو من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى.

- سيتضمن الألبوم أغنية جديدة بعنوان بحبك أنا هي من كلمات تركي آل شيخ وألحان عمرو مصطفى وتوزيع حميد الشاعري.

- يطرح في الالبوم أغنية بعنوان لو تعرف هي من كلمات تامر حسين وألحان تامر علي.