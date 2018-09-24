قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة حريصة على توصيل الكهرباء لكل المشتركين ولكن بأعلى جودة مع خدمات جيدة للمواطنين، وأن تكون الخدمة على أعلى مستوى.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة خصصت خط ساخن رقمه 121 لاستقبال الشكاوى والبلاغات والاستفسارات، موضحا أن مؤشر الحصول على الكهرباء ترتيب مصر تحسن بدرجة كبيرة جدا، حيث كانت مصر في المركز 145 في عام 2015 وأبح 89 في 2018 متقدما بـ56 مركزا.

وتابع حمزة، أن مصر تقدمت بالنسبة لمؤشر الجودة تقدمت مصر من 121 في 2014 إلى 63 في 2018 وتقدمت 58 مركزا، ما يدل على مدى حرصنا على رفع مستوى جودة الخدمة لكل المواطنين.

وشرح أن الوزارة تعمل على تطوير شبكات التوزيع من أجل إحلال وتجديد وتقوية الشبكات، وتطوير آلية ضبط القرءات وجعلها بأكثر تكنولوجيا من أجل رضاء العملاء.

ولفت حمزة، إلى أن الشركة المسؤولة عن قراءات العدادات بدأت تنتشر على مستوى الجمهورية لضبط قراءة العدادت بدون أي أعباء إضافية على المواطنين، وهي من أجل اطمئنان المواطن على انتظام القراءة، ويكون أفراد هذه الشركة معهم ما يثبت أنهم تابعين للشركة.