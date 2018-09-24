استمراراً لتنفيذ توجيهات وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الرقابة التفتيشية والتموينية على الأسواق لإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إحتكار السلع المدعمة من قبل الدولة والإتجار فيها فى السوق السوداء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

أوضحت فايزة عبد الرحمن مدير مديرية تموين الشرقية قيام إدارة تموين الحسينية برئاسة عبد الكريم عوض الله بضبط سيارة تحمل رقم 3679 د ب ج نقل الدقهلية محملة بعدد 1000 شيكارة يوريا 46.5% مدعمة خاصة بالجمعيات الزراعية ومحظور بيعها والإتجار فيها بإجمالى وزن 50 طن بغرض تهريبها وبيعها فى السوق السوداء وتم تحرير محضر رقم 882 جنح أ د ط الحسينية ضد سائق السيارة وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة بمركز شرطة الحسينية تمهيداً للعرض على النيابة .