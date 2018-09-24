نشبت مشاجرة بين مسجونين في أحد عنابر سجن عتاقة بمحافظة السويس، أدت لإصابتهما في مناطق متفرقة من الجسم، ونقلا إلى مستشفى السويس العام وسط حراسة أمنية مشددة، لإسعافهما.

وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من سجن قسم عتاقة، يفيد بوقوع مشاجرة بين اثنين من مسجوني أحد العنابر بالسجن، وهما "مصطفى. ن"، و"السيد. س".

وقال مصدر أمني في السويس، إن المسجونان نقلا لمستشفى السويس العام للعرض على الطبيب لعلاجهما من الإصابات التي تعرضوا لها نتيجة المشاجرة، ويفتح عقب ذلك تحقيق داخل قسم الشرطة.

وشددت قوات الأمن الإجرات الأمنية داخل قسم شرطة عتاقة بالسويس عقب مشاجرة المساجين.