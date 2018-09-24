يقدم ثنائي الفلوت و العود دعاء صابر و مايكل أونسي لأول مرة تجربة فنية موسيقية مبتكرة، تجمع التي الفلوت الغربية و العود الشرقية بحفل في الثامنة مساء الاربعاء 26 سبتمبر علي المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من اشهر المؤلفات العالمية التي اعيد الفريق صياغتها لتتناسب مع الات الفلوت الغربية و العود الشرقية بالاضافة الي باقة من اعمال كبار الموسقيين منهم اسامة رحباني و هيثم الخميسي . لجدير بالذكر ان عازفة الفلوت دعاء صابر حصلت علي درجة الدكتوراه في العزف المنفرد علي الة الفلوت بتقدير امتياز و ايضا دكتوراه في موسيقي الحجرة . مثلت مصر في العديد من المهرجانات الدولية و العالمية . وفي عام 2008 حصلت علي المركز الاول في المسابقة العالمية للفلوت باليونان وهي الان تعمل منسق فني للجسر الموسيقي الفنلندي المصري و مدرس دكتور بالكونسيرفتوار بجانب تدريس الة لفلوت بالجامعة الالمانية . اما عازف العود مايكل اونسي تخرج في بيت العود العربي بتقدير امتياز. له العديد من من المؤلفات الخاصة به علي الة العود و شارك بالعزف في العديد من الحفلات ونال استحسان الجمهور و النقاد .