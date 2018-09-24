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البترول: توقيع اتفاق تعاون بين شركة إنبى وشركة وود البريطانية

البترول: توقيع اتفاق تعاون بين شركة إنبى وشركة وود البريطانية

"لاجارد" بعد لقائها السيسي: النمو الاقتصادي لمصر الأعلى في المنطقة

"لاجارد" بعد لقائها السيسي: النمو الاقتصادي لمصر الأعلى في المنطقة

محافظ القليوبية يناقش المشروعات الجديدة مع "الوطنية للقوات المسلحة"

محافظ القليوبية يناقش المشروعات الجديدة مع "الوطنية للقوات المسلحة"

تشكيل لجنة من كلية الهندسة لتطوير قصر ثقافة أجهور الكبرى بالقليوبية

تشكيل لجنة من كلية الهندسة لتطوير قصر ثقافة أجهور الكبرى بالقليوبية

استقرار أسعار الذهب اليوم الإثنين 2018/9/24.. وعيار 21 بـ602 جنيه

استقرار أسعار الذهب اليوم الإثنين 2018/9/24.. وعيار 21 بـ602 جنيه

عاجل| روسيا تعلن تزويدها لسوريا بصاوريخ "إس - 300"

عاجل| روسيا تعلن تزويدها لسوريا بصاوريخ "إس - 300"

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جسم إنسان ورأس «غوريلا»: اللى ما يشترى «يضحك»

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«الإسكان»: طرح كراسات شروط 138 قطعة أرض فى 8 مدن جديدة

«الإسكان»: طرح كراسات شروط 138 قطعة أرض فى 8 مدن جديدة

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لون بشرتها تأثر بزيادة الميلانين «ترفانا» تناشدكم: «كفاية سخرية»

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«البترول»: ١٥٠ ألف طلب لتوصيل الغاز المنزلى بالتقسيط فى شهرين

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