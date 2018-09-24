اجتمع الاستاذ الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، بالدكتورة عزيزة السيد رئيس مركز ومدينة قليوب، وبحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، ومديري إدارات الشؤون المالية والإدارية والتخطيط والمتابعة والمشروعات والمكتب الفني.

وبحث خلال الاجتماع، مشروعات المدينة الجاهزة للافتتاح، التي في مرحلة التنفيذ وذلك في القطاعات كافة من الطرق والكباري والأنفاق، وكذلك في قطاع الصحة والتعليم والصرف الصحي والشباب والثقافة.

واستعرض المحافظ الخطة الاستثمارية للمدينة، التي تشمل الرصف وتغطية الترع والمصارف وتدعيم شبكة الإنارة وبناء وحدات محلية جديدة، ويأتي ذلك في إطار الاجتماعات، التي سوف يوليها المحافظ اهتماما حلال المرحلة المقبلة مع رؤساء المدن ومديري المديريات لبحث مشروعات المحافظة وتذليل العقبات التي تعيق تنفيذ المشروعات.