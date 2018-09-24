محافظ القليوبية يناقش المشروعات الجديدة مع "الوطنية للقوات المسلحة"

استقبل الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، لجنة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لإنشاء مشروعات بالمحافظة برئاسة العميد ممدوح زوان ممثلاً عن الجهاز.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة إنشاء مشروعات كبرى مثل مستشفى جامعي تخصصي بالإضافة إلى مشروعات لرفع كفاءة الطرق والكباري وتطوير مدينة القناطر الخيرية وغيرها، من المشروعات الفعالة التي يحتاجها مواطني القليوبية.

وقال محافظ القليوبية، إن دور القوات المسلحة ريادي من أجل دعم الموطنين مشيرًا إلى أن المشروعات الريادية والقومية التي يقوم بها الجهاز مميزة، وتتبع الأكواد العالمية بالإضافة إلى الكود المصري، مما يعطي إمكانية الحصول على الاعتمادات الدولية، مما يضفي قيمة عظيمة على تلك المشروعات القومية التي ينفذها الجهاز، ويمنحها فرصة أن نجرى بإشراف دولي ومواصفات قياسية عالمية.