تشكيل لجنة من كلية الهندسة لتطوير قصر ثقافة أجهور الكبرى بالقليوبية

استقبل الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الدكتورة إجلال عامر الرئيس الإقليمي للثقافة بالقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، لمناقشة ملف الثقافة واستعراض المشاكل التي تعاني منها المحافظة وإيجاد الحلول لها وذلك في إطار الدور الحيوي المنوط بقصور الثقافة على مستوي المحافظة.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة مشكلة قصر ثقافة أجهور الكبرى، بمركز طوخ والمغلق منذ سنوات لتطويره، ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة من كلية الهندسة بجامعة بنها لعمل اللازم نحو الانتهاء من تطوير القصر.

كما ناقش المحافظ، مشكلة قصر ثقافة مدينة القناطر الخيرية، وإنهاء المشكلات الفنية الإدارية بها، ومراجعة منظومة الحريق والدفاع المدني حرصًا على سلامة المواطنين، وليجرى فتحه أمام الجميع من مختلف الأعمار والاستفادة المثلى منه.

كما جرى الترتيب لعدد من الاحتفالات والمهرجانات الثقافية بجميع مراكز المحافظة، خلال الفترة القادمة، لاسيما في ذكرى انتصارات أكتوبر، كما تطرق اللقاء إلى ضرورة التنسيق لوضع الخريطة الثقافية للقليوبية في إطار الرؤية الشاملة للتنمية المستدامة بالمحافظة.