أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق24 / 9 / 2018 "النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الـحـكـومـــــي والــقطـــــاع الــعــام/ الأعــمـال الـعـام والــقطــاع الـخــــــاص (50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام 2017 "

ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:

· بلغ اجمالى عدد حالات اصابات العمل 13541 حالة عام 2017 مقابل 13620 حالة عام 2016 بإنخفاض قدره 79 حالة بنسبة 0.6٪ .

• بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1795حالة بنسبة 13.3٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 6118 حالة بنسبة 45.2 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5389 حالة بنسبة 39.8 ٪ والقطاع الاستثماري 239 حالة بنسبة 1.8 ٪ من

بــلــغ عــــدد حـــالات إصــابـــات الــعمـــل لــلــذكــو ر 12364 حالة بنسبة 91.3 ٪ والإناث 1177 حـــالــــــة بـنســـبـــة 8.7 ٪ من إجمالي عدد الحالات

سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 4181 حالة بنسبة 9,30٪" ، يليها محافظة الأسكندرية 2074حالة بنسبة 3,15 ٪ ، بينما سجلت محافظة الوادي الجديد أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 13 حالات بنسبة 0.1 ٪ من إجمالي عدد الحالات

• سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين 4281 حالة بنسبة 6,31 ٪ ، يليها مهنة الحرفيون ومن اليهم بعدد 2524 حالة بنسبة 6,18 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد المــتـخـصـصــين 62 حالة بنــسبــة 5,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات

· سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 8171 حالة بنسبة 60.3٪، يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بعدد 1641حالة بنسبة 12.1٪ ، بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في نشاط الوساطة المالية عدد 2 حالة .

· بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في ( سقوط الأشخاص ) 4511 حالة بنسبة 33.3٪ ، يليها ( الخطأ أو التصادم بأشياء ) 3596 حالة بنسبة 26.6 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 12 حالة بنسبة 0.1 ٪ من إجمالي عدد الحالات.