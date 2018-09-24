قالت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها، منذ قليل، إن الرئيس السوري بشار الأسد ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مستجدات الوضع الأوضاع السورية واتفاق أدلب.