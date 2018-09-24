كشف البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرق الكرازة المرقسية عن أن الكنيسة تفكر في إنشاء مجلس أعلى للتعليم الكنسي

وقال البابا، خلال لقائه خدام كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي في هيلز بوروتاونشيب: "احنا بنفكر في إنشاء مجلس أعلى للتعليم الكنسي ويضم مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة المتخصصين في التعليم القبطي الأرثوذكسي وطبعًا احنا عايزين حركة دراسية".

وأضاف البابا: "أنتم هنا محتاجينها أكثر، لأن الكتب هنا قليلة وعلشان كدة شباب كثيرة بتقرأ كتابات أخرى، بنفكر ونحاول ندعم الكليات الأكليريكية والمعاهد الدينية وحاليًا فيه راهب بيدرس في روسيا ورهبان بيدرسوا في اليونان وفي إنجلترا وفي أمريكا، وعندنا ناس بتدرس من إثيوبيا وإريتريا وروسيا وأرمينيا وهكذا، أقصد إن فيه حركة حتى لو خطوات قليلة وبنعمة المسيح نبني أكثر".