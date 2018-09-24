تنفيذ مشروعات قومية بالتعاون مع التنمية المحلية بتكلفة 210مليون جنيه

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري تقريرا مفصلا بشأن الإنجازات التي قامت بها الهيئة المصرية العامة للمساحة إحدى الهيئات التابعة للوزارة، من مشروعات قومية وبروتوكولات يتم تنفيذها مع الكثير من القطاعات والجهات الادارية والافراد بالدولة في إطار الخطة الإستراتيجية للوزارة لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة.

أفاد التقرير بأن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ حزمة من المشروعات القومية وفي مقدمتها مشروع الحيز العمراني بالتعاون مع وزاره التنمية المحلية بتكلفة(210مليون جنيه) وذلك لتثبيت علامات الحيز العمراني لجميع المدن والقرى والكفور والنجوع حيث تم الانتهاء من 20 قرية ضمن المرحلة الثالثة ليصل ماتم تنفيذة الى 2672 من إجمالي 4510 قرية ، في حين تم الانتهاء من المرحلتين الاولى والثانية بواقع 12765 قرية وكفر ونجع. وكذلك مشروع حصر أملاك الدولة والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المحافظات المختلفة بتكلفه حوالي ( 10 مليون جنيه) من خلال مراجع هيئة المساحة.

وتم اعداد قاعدة البيانات الخاصة بها وتم ارسالها لعدد 21 محافظه متعاقد معها من أصل 27 محافظه ، كما تم نهوحصر أملاك الدولة لعدد 5 محافظات هي أسوان والأقصر وشمال سيناء والوادي الجديد والغربية وجارى العمل حاليا في 16 محافظة اخرى .

هذا فضلا عن مشروع انشاء وحدات نظم معلومات جغرافية ( GIS ) بمحافظات مختلفة حيث تم الانتهاء من عدد 8 محافظات كان اخرها افتتاح وحدتي GIS في بنى سويف وكفر الشيخ .كما تم التعاقد مع محافظة الفيوم وجاري التدريب على البرنامج .. علاوة على مشروع إنشاء الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) وترسميها على خرائط رقميه وورقيه بمقياس 1/2500 بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بإجمالي تكلفة( 54 مليون جنبه) حيث الانتهاء من تسليم عدد 7 محافظات ليصل جملة الأعمال التى تم الانتهاء منها 19 محافظه بتكلفة ( 13 مليون جنبه) ، إلى جانب مشروع حصر أملاك هيئة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة ( 12 مليون جنبه) حيث يقوم المشروع بحصر أملاك الهيئة علي خرائط مساحية ورقية ورقمية مقياس 1/2500 وربطها بقواعد البيانات وتم عمل خرائط BDF لعدد 8 محافظات كمرحلة اولى تشمل ( محافظات القناة الثلاث - والوادي الجديد - والأقصر - البحر الأحمر - أسوان - دمياط ) وجاري التنسيق و العمل بباقي المحافظات فى توقيع وربط بيانات الأوقاف على الخرائط الرقمية تمهيدا لتسليم المحافظات المنتهية تسليم نهائي . ... ومن جانبه أشار المهندس طارق السيد أحمد رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة إلى قيام الهيئة بتنفيذ عدة بروتوكولات مع وزارة الموارد المائية والرى والهيئات التابعة لها ، وتشمل بروتوكول حصر وتوقيع مشروعات الري علي خرائط 1/2500 لصالح مصلحة الري بتكلفة ( 100 مليون جنبه ) حيث تم الانتهاء من 20 محافظة عدا القرى التي لم يتم عليها سريان السجل العيني كما تم تسليم ما تم من مباني أدار ية وأراضي.وكذلك بروتوكول حصر ورفع وتوقيع منشات ومحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتعاون مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتكلفة (7 مليون جنبه) وقد انتهت مرحلة الحصر 100% لعدد 367 محطة ، ومرحلة الرفع تم فيها تنفيذ 359 محطة بنسبة 85% وكذلك مرحلة التسجيل نسبة التنفيذ بها 60 % كما تم توقيع بروتوكول جديد لمدة سنتين وبدأ العمل وتم رفع محطات بور سعيد وأسوان وأسيوط وتم تسليم الخرائط لمصلحة الميكانيكا .

... كما أشار رئيس الهيئة إلى مشروع أراضي شباب الخريجين بالتعاون مع هيئة استصلاح الاراضى بتكلفه ( 10 مليون جنبه ) لرفع مساحة 215الف فدان وتوقيعها علي خرائط 1/2500 حيث تم الانتهاء من الأعمال المساحية وجارى الانتهاء من إعمال المراجعة النهائية والتغليف والتجليد والسلفنة للتسليم النهائي وتم تسليم 6 مراقبات بالفعل وجاري تسليم عدد 3 مراقبات أخرى . فضلا عن مشروع محطة الطاقة النووية بالضيعة بالتعاون مع وزارة الكهرباء ، حيث تم تنفيذ أعمال الرفع المساحي لمسطح ( 13.4 ألف فدان ) بمنطقة الضيعة بمرسى مطروح وكذلك توقيعها على خرائط 1/ 2500 ، و الانتهاء من الإعمال المساحية بالكامل وتسليمها لمحافظة مرسى مطروح . وأيضا بروتوكول حصر أملاك الطرق والكباري بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البحري التابعة لوزارة النقل بتكلفة (10 مليون جنيه )تم انتهاء من تحديد علامات مشروع الطريق الدائري من المريوطية الى محور 26 يوليو بميت عقبة .

... وتجدر الإشارة بأن الهيئة تشارك بشكل فعال وأساسي بالمشروعات القومية الكبرى وفى مقدماتها المشروع القومي للطرق (2030) حيث تقوم الهيئة بالأعمال المساحية من حصر الأملاك المتداخلة لعدة طرق ومحاور وكذلك تقدير قيمة التعويضات العادلة بالإضافة لصرف قيمة هذه التعويضات ومن هذه المشروعات الطريق الدائري الإقليمي بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري وتم تنفيذ 90% من الطريق بمحافظات القليوبية والشرقية والجيزة والمنوفية وتم صرف تعويضات بمبلغ حوالي 7.5 مليون جنيه لتصل بنسبة صرف حوالي 86 % من إجمالي التعويضات.

بالإضافة إلى مشروع محور روض الفرج بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم على مرحلتين الأولى من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وحتى الطريق الدائري وتم صرف تعويضات هذه المرحلة بمبلغ قدره (1.5 مليار جنيه ) بنسبة 95% . اما المرحلة الثانية فمن الطريق الدائري وحتى الخلفاوى شبرا مرورا بجزيرة الوراق وهى نهاية المشروع.

ومشروع محور 30 يونيو بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التعمير وتم التنفيذ بنسبة 75 % من المشروع وتم صرف تعويضات بمبلغ حوالي (202 مليون جنيه ) بنسبة صرف 40% من قيمة التعويضات . علاوة على مشروع طريق وادي النطرون العلمين بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري وتم التنفيذ بنسبة 50% وتم صرف تعويضات بمبلغ)46 مليون جنيه( بنسبة صرف 38% . ، فضلا عن مشروع طريق شبرا - بنها الحر بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق وتم الانتهاء من المشروع وصرف تعويضات بمبلغ 16 مليون جنية ليصل إجمالي الصرف (882 مليون جنيه ) بنسبة صرف تقدر بنحو 92 % من إجمالي تعويضات قد تصل إلى ( مليار جنيه )