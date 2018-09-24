كشف وزير الاستخبارات في إيران، محمود علوي، عن إلقاء القبض على شبكة كبيرة من المتورطين في الهجوم على عرض عسكري في الأهواز أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عسكريين ومدنيين.

وأعلن الوزير علوي، اليوم الاثنين، أنه تم القبض على شبكة "كبيرة" من المشتبه بهم لصلتهم بالهجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز يوم السبت أسقط 25 قتيلا.

ونقلت وكالة ميزان للأنباء التابعة للقضاء الإيراني عن علوي قوله أثناء مشاركته في مراسم تشييع ضحايا الهجوم: "سنصل إلى جميع الإرهابيين الذين لهم صلة بهذا الهجوم تم القبض بالفعل على عدد كبير من هذه الشبكة"،وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال الوزير الإيراني إن على الذين ارتكبوا هذا الاعتداء المروع أن يعلموا بأن أبناء إيران الإسلامية لن يلتزموا الصمت تجاه هذه الجرائم، إذ أن جريمة إطلاق النار على النساء والأطفال وقتل الأطفال أمر لا يمكن لأبناء إيران الإسلامية في الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية التغاضي عنه.

وأكد وزير الاستخبارات، أن الإرهابيين الذين نفذوا الاعتداء قد قتلوا، وتم اعتقال غالبية الإرهابيين الضالعين في الجريمة وسيجري الكشف عن آخر عنصر من الإرهابيين الضالعين فيها، وتابع علوي، أن القوى الأمنية والعسكرية ستعاقب الإرهابيين حتى آخر عنصر منهم، وستبعث بهذه الرسالة إلى العالم بأن إيران ليست مكانا لمثل هذه الأعمال الإجرامية.