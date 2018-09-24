منح الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاثنين، السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت وسام النيلين من الطبقة الأولى؛ تقديرا للجهود التي بذلها لتطوير علاقات البلدين خلال فترة عمله بالسودان.

وأكد الرئيس السوداني - خلال لقائه السفير المصري بالقصر الجمهوري بالخرطوم بمناسبة انتهاء فترة عمله - قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص السودان علي تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين .

ومن جانبه، أعرب السفير أسامة شلتوت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم - عن شكره وتقديره لحكومة السودان خاصة رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، لما وجده من تعاون مكنه من القيام بمهامه علي الوجه المطلوب.

وقال: "إن حكمة قيادة البلدين أدت إلى تمتين العلاقات الثنائية عبر ترفيع اللجنة الوزارية إلى لجنة عليا على المستوي الرئاسي، حيث عقدت 23 قمة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير؛ مما يدل على عمق العلاقات الاستراتيجية والمصير المشترك للبلدين".

وأوضح أن اللقاء تطرق للدور الكبير الذي تلعبه الطرق البرية ووسائل النقل النهرية في تعزيز علاقات البلدين وصولا للتكامل المنشود.