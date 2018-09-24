قال المستشار إبراهيم بوملحة، مستشار حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إن حملة نبات لإجراء جراحات لقوب الأطفال بمستشفى كفرالشيخ الجامعي، هي الثانية لمبادرة "نبضات" في جمهورية مصر الشقيقة.

وأضاف نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أن المؤسسة تقوم بتغطية كافة تكاليف العمليات المقرر إجراؤها ضمن زيارة الفريق الطبي وتوفير كافة عمليات الدعم اللوجستي الضرورية لإنجاح مهمة الفريق الطبي، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي في إعداده وتكوينه واختيار كوادره من كفاءات ومهارات طبية عالية ومتميزة في هذا المجال في علاج أكبر عدد ممكن من الأطفال المصريين.

وأوضح، المستشار إبراهيم بوملحة، أن حملة نبضات مصر تهدف إلى علاج 100 طفل مصري مريض مصابون بتشوهات خلقية ولادية، وتستهدف في العموم الطبقات المعوزة ممن لا توجد لديهم المقدرة على تحمل تكاليف العلاج الباهظة لمثل هذه العمليات ولا يتحمل المرضى أي تكاليف لإجراء العمليات أو خلال مدة تعافيهم بعد إجراء العمليات، متابعاً أن الفريق يضم 30 كادراً طبياً وإدارياً، في مهمة إنسانية لمبادرة نبضات خارج الدولة يجري خلالها عدد من العمليات الجراحية المعقدة لدى الأطفال المصريين في مجال جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية لعلاج التشوهات الولادية وأمراض الصمامات والشرايين القلبية.

وأقيمت المبادرة تحت رعاية محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وضمن مبادراتها لمد يد العون، وإنقاذ حياة الأطفال الذين يعانون من تشوهات خَلقية في القلب، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بإجراء عمليات جراحية للأطفال المصريين لعلاج التشوهات الولادية بالمستشفى الجامعي فى كفرالشيخ.